Manutenção na captação do Ribeirão Feijão pode afetar o abastecimento de água em São Carlos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) anunciou que realizará uma interrupção programada na captação de água do Ribeirão Feijão nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, a partir das 7h30. A medida é necessária para a substituição de um dispositivo de proteção no circuito alimentador das bombas de recalque, garantindo o bom funcionamento do sistema. A previsão é de que o serviço seja concluído em aproximadamente três horas.

Durante o período de manutenção, a produção de água será reduzida em cerca de 30%, o que poderá ocasionar instabilidade no abastecimento em algumas regiões da cidade. Após a finalização do trabalho, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa até a completa normalização do sistema.

O SAAE recomenda que a população utilize a água de maneira consciente, priorizando atividades essenciais enquanto os reparos são realizados. A autarquia reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para minimizar os impactos da redução temporária na distribuição.

As regiões que podem ser afetadas pela manutenção incluem o centro da cidade, Vila Nery e bairros adjacentes, Vila Prado e bairros próximos, além da Vila Alpes e áreas ao redor.

Para mais informações e atualizações sobre o serviço, os moradores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário pelo telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

