Manutenção emergencial em rede pode ocasionar falta de água na região do Terra Nova

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos comunica que iniciou manutenção emergencial para substituição da bomba do poço da Unidade de Produção, Reservação e Distribuição do Terra Nova.

Haverá registros de desabastecimento nos seguintes Bairros: Terra Nova, Moradas, Santa Angelina, Ipanema, São Carlos III e regiões próximas.

As equipes de manutenção já estão no local realizando os reparos.

Foram realizadas manobras nas redes de distribuição e mobilizadas carretas tanque para auxiliar no abastecimento.

Previsão de conclusão da manutenção e recuperação dos níveis de abastecimento de água: início da manhã de 12/06 (segunda feira)

Pode haver necessidade de revisão do prazo de conclusão.

O SAAE orienta que os usuários utilizem a água reservada apenas para tarefas essenciais e inadiáveis.

