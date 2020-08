Crédito: Divulgação

Através de nota oficial, via assessoria de imprensa, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) alertou que devido, à manutenção de rede, localizada na avenida Miguel Damha, na manhã desta quarta-feira, 4, foi necessário fechar o registro, podendo ocorrer falta de água no referido bairro, no Damha IV e Village IV.

Outras informações podem ser obtidas no atendimento ao usuário pelo telefone 0800.111.064. A ligação é gratuita.

