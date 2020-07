Manutenção em poço causa falta de água na região do Santa Felícia

Crédito: Agência Brasil

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou através do seu site que durante a execução dos serviços de manutenção corretiva do poço do Parque Faber II, incialmente previstos para a conclusão no último domingo (26), tiveram seu prazo adiado de conclusão para o final da tarde desta terça-feira (28), em função de alguns imprevistos ocorridos durante a execução dos trabalhos. Por isso falta água em vários bairros na região do Santa Felícia.

Após a conclusão da manutenção corretiva a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual, durante os dias seguintes.

Para maiores informações, entrar em contato com o nosso serviço de atendimento através do nº 0800-111-064.

