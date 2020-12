Manutenção do SAAE pode provocar falta de água em vários bairros na manhã do próximo domingo (13)

Crédito: Arquivo/SCA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), realiza na madrugada do próximo domingo (13/12/2020), das 4h às 10h, a limpeza e manutenção preventiva no sistema de captação de água do Ribeirão Feijão.

Devido ao trabalho de manutenção, o fornecimento de água ficará comprometido nas seguintes regiões: Central; Vila Nery e bairros adjacentes; Vila Prado e bairros adjacentes; Vila Alpes e bairros adjacentes; Cidade Aracy e bairros adjacentes; CEAT e Parque Novo Mundo.

A finalização da manutenção está prevista para 10h do domingo (13/12), e a normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradual nas horas seguintes. Em alguns pontos citados, a normalização do abastecimento poderá se estender até segunda-feira (14/12).

O SAAE solicita a compreensão e colaboração dos consumidores para que programem a utilização da água somente para tarefas essenciais e inadiáveis nesse período.

Para mais informações a população pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário pelo telefone 08000 111 064. A ligação é gratuita.

