Nesta segunda-feira (12), uma nova frente fria avança pelo oeste e sul paulista, mudando a condição de Tempo sobre o estado de São Paulo. Com isso, a previsão é para o aumento da nebulosidade, com chuvas e trovoadas isoladas no decorrer do período. Essa condição de instabilidade permanece sobre o estado entre terça e quarta-feira, com chuvas mais generalizadas e que atingirão todas as regiões paulistas. As temperaturas entrarão em declínio.

