Manifestantes prometem novo ato no próximo domingo em São Carlos

Manifestantes se reuniram na praça Itália - Crédito: Lourival Izaque

Uma manifestação pacífica está marcada para este domingo, 3 de agosto, às 10h, na Praça Itália. O ato integra um movimento nacional e tem como principais motivações o repúdio à censura e a exigência de mais transparência e combate à corrupção no país.

Segundo os organizadores, a mobilização expressa a indignação popular diante de decisões judiciais que estariam restringindo a liberdade de expressão, com destaque para medidas do Supremo Tribunal Federal (STF), como a proibição de uso das redes sociais pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outro foco do protesto são denúncias recentes envolvendo o governo Lula, como o desvio de recursos da Farmácia Popular para o tráfico de drogas, fraudes no INSS que somam R$ 6,3 bilhões — com a citação de um irmão do presidente como vice-presidente de entidade investigada e o asilo diplomático concedido à ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção.

Também são citadas como pautas de insatisfação a visita oficial de Lula à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, também condenada, e a crescente importação de óleo diesel da Rússia, em meio a críticas sobre o financiamento indireto à guerra na Ucrânia.

