Manifestantes pró-Bolsonaro fazem ato em viaduto de São Carlos

Uma manifestação realizada no final da tarde desta terça-feira (29) chamou a atenção de motoristas que transitavam pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Segundo informações da concessionária Artesp, o protesto teve início por volta das 17h20 e durou cerca de 55 minutos.

De acordo com o relatório da ocorrência, manifestantes pró-Bolsonaro estavam sobre o viaduto da avenida Getúlio Vargas com bandeiras pedindo para motoristas buzinarem, promovendo uma manifestação pacífica e buscando visibilidade junto aos condutores que seguiam no sentido norte da rodovia. Não houve interdição da pista, tampouco interferência direta no tráfego de veículos.

A equipe de atendimento da concessionária acompanhou a movimentação e acionou apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que monitorou a situação.

Por volta das 18h07, os manifestantes deixaram o local espontaneamente.

