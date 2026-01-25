Manifestantes participam de ato "Acorda Brasil" na Praça Itália, em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Vestidos com camisetas da seleção brasileira, manifestantes participaram na manhã deste domingo (25) de um ato denominado “Acorda Brasil”, realizado na Praça Itália, em São Carlos.

Com o slogan “Vamos juntos defender o Brasil”, a mobilização reúne cidadãos em um movimento de caráter popular. De acordo com os organizadores, o ato ocorre de forma pacífica e segundo eles, tem como objetivo promover a valorização do país e incentivar a participação da população em pautas consideradas relevantes para o Brasil.

Durante a manifestação, os participantes se concentraram no espaço público portando camisetas e mensagens alusivas ao tema do evento, sem registro de intercorrências.

