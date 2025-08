Manifestação em São Carlos pede saída do ministro Alexandre de Moraes

Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste domingo (3), manifestantes se reuniram na Praça Itália, em São Carlos, em um ato que pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As manifestações ocorreram em várias cidades do país e foram motivadas por medidas impostas pelo STF ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e a restrição de sair de casa nos fins de semana. Por conta dessas determinações, ele não participou dos atos.

Bolsonaro é réu em uma ação penal que tramita no STF, relacionada a uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, com o objetivo de mantê-lo no poder após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O processo é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Durante os atos, também foi defendida a anistia ao ex-presidente e aos demais envolvidos nos processos referentes ao suposto plano golpista, incluindo os condenados pelos atos de 8 de Janeiro

