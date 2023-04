Manhã de quarta-feira chuvosa no estado de SP

SIGA O SCA NO

Chuva - Crédito: Pixabay

Quarta-feira (26/04) e Quinta-feira (27/04)





Uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo, gerando áreas de chuvas com trovoadas isoladas. Na quinta-feira, essa frente fria avança pelo oceano para o litoral do Rio de Janeiro, mas a condição de instabilidade ainda persiste, principalmente no setor norte e na faixa leste paulista. Temperaturas em ligeiro declínio.



Sexta-feira (28/04)

Sistema de alta pressão pós-frontal atua sobre o estado de São Paulo, o tempo fica estável com pouca nebulosidade e sem chuva na maior parte do estado. Apenas na faixa leste, há previsão de chuvas fracas e isoladas, devido aos ventos úmidos do oceano. Temperaturas continuam estáveis.

