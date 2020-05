Mamães de leite "espantam" a Covid-19 e mantém Banco de Leite da Santa Casa com estoque estável

Fernanda e o pequeno Dani: super-mãe doa leite há quase dois anos para o Banco de Leite da Santa Casa - Crédito: Divulgação

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19 (SARS-CoV-2) abalou milhares de famílias e a economia mundial. Traz muitas tristezas e a certeza de um futuro que demorará a voltar ao normal. Se é que vai...

Os transtornos e os problemas causados pela infecção, entretanto, não abalaram as “mamães de leite” de São Carlos que mantém estável o estoque de leite materno na Maternidade da Santa Casa Dona Francisca Cintra Silva.

Hoje há 42 doadoras e 14 recém-nascidos (da UTI Neonatal e da Ucin - Unidade de Cuidados Intermediários) são beneficiados através do amor, carinho e solidariedade de mulheres que doam um alimento considerado vital para a sobrevivência de bebês nos primeiros dias de vida.

A pandemia fez com que o protocolo de segurança fosse ainda mais rígido para as mamães e para os profissionais que atuam na maternidade. Afinal, todo cuidado é necessário no sentido de se evitar a propagação do vírus, que é veloz e letal na contaminação.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa e contou com a ajuda de Alessandra Kuba, que foi fundamental para a elaboração de uma entrevista com o pediatra e coordenador do Banco de Leite da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, André Giusti, que há 33 anos presta serviços profissionais para a instituição de saúde, dos quais 16 anos à frente do Banco de Leite.

“O fato de profissionais do Banco de Sangue buscar as doações em casa, com todos os cuidados como máscara, saquinho plástico para que a doadora deposite o frasco com o leite e não haja contato com a mãe, isso deve ter incentivado as mães a continuarem doando também”, relatou o pediatra, que detalhou, em entrevista exclusiva ao portal, a situação atual do Banco de Leite.

“VAMOS SALVAR VIDAS”

Dentre as 42 super-mães, a guerreira Paula Reis. Vendedora, 27 anos, é casada com o autônomo Fernando Oliveira, 31 anos. Atualmente, amamenta o pequeno Dani, de um ano e sete meses. Mas tem ainda o primogênito, Murilo, de 8 anos. A família reside na rua José Nunes de Andrade, no Jardim Novo Mundo.

Paula carrega consigo o espírito de ajudar bebês há dois anos. Relatou à reportagem que um dos seus sonhos era justamente ser “mamãe de leite” e poder salvar vidas de recém-nascidos.

“Quando engravidei, já tinha vontade de doar. Dois dias depois que meu filho nasceu, minha produção foi tão grande que o leite empedrou e tive febre. Procurei ajuda no Banco e a equipe meu deu todas as orientações. Desde então, não parei de doar”. Mesmo com a pandemia da Covid-19, Paula faz questão de continuar doando. “Não custa nada, né? E a gente pode salvar a vida de muitos bebês”.

A ENTREVISTA

Abaixo, a entrevista de André Giusti ao SCA:

São Carlos Agora - Hoje, como estão as doações maternas no Banco de Leite da Santa Casa?

André Giusti - Apesar da Covid-19, estamos com um bom nível de doações.

SCA - Quantas doadoras? Qual a idade média delas? Quantos bebês são beneficiados? Até quantos anos eles recebem leite das ‘mamães de aluguel’?

Giusti – Temos 42 doadoras, com uma média de idade de 29 anos. Todos da UTI Neonatal e Ucin. Hoje são 14 recém-nascidos que são alimentados até adquirir capacidade de mamar.

SCA - Com o advento da pandemia da Covid-19, devido ao fácil e agressivo contágio, houve queda nas doações? O Banco de Leite passa por algum problema de escassez?

Giusti - Não houve queda. As mulheres de São Carlos são sensacionais. Muito participativas e solidárias. Não temos grande estoque, mas agora com o trabalho das voluntárias, a escassez ficou para trás.

SCA - Qual o modus operandi na coleta de leite materno? A mamãe vai até a Santa Casa? Ou uma equipe especializada vai até a casa da doadora?

Giusti - Para ser doadora, basta procurar o Banco de Leite, que fica dentro da Maternidade da Santa Casa. A candidata à doação passa por exames e faz um cadastro. Ela recebe frascos e outros materiais para fazer a doação. Então, uma vez por semana, a equipe do Banco passa para buscar o leite. Com a pandemia, todos os profissionais do Banco de Leite estão seguindo as orientações e recomendações do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa. O atendimento é feito todos os dias, incluindo feriados, das 7h às 18h. O telefone para contato é o (16) 3509-1175.

SCA - Normalmente, a mamãe doadora é de classe média alta ou de famílias consideradas mais carentes?

Giusti - Classe média e baixa.

SCA - O que leva, na sua opinião, uma mamãe a doar leite?

Giusti - Somente uma mulher pode responder isso. Nós homens jamais vamos saber o que é um espírito materno.

SCA - Para que a mamãe seja doadora, há idade limite? São feitos exames para que possa doar leite para um bebê?

Giusti - Não há limite de idade e são feitos diversos exames. Todos do pré-natal. Na hora do cadastro informamos.

SCA - No caso do bebê, quando fica constatado que ele necessita de leite materno? No caso a mãe não fornece leite suficiente?

Giusti - Todo prematuro precisa e são aqueles que não conseguem mamar. Com relação a mãe, a incapacidade de produzir e incapacidade do bebê mamar. Muitas vezes estão entubados e com sondas.

SCA - Tem uma “lenda urbana” que algumas mães teriam “leite fraco”. Por isso necessário buscar uma “mãe de leite”. fato ou boato?

Giusti - Fake. Não existe leite fraco. Além do mais, por causa de doenças infecciosas que podem ser transmitidas pelo leite, não podem mais existir amas de leite.

SCA - Quantos profissionais trabalham no Banco de Leite da Santa Casa?

Giusti - Um coordenador, uma enfermeira e de quatro a seis técnicas de enfermagem. Todos com capacitação especializada

SCA - É necessário amor e carinho a mais para trabalhar neste departamento?

Giusti - Mais que necessário. Fundamental

SCA - Uma opinião bem pessoal: qual sentimento que fica e o que agrega a você, como médico, ao ver uma mulher que doa leite para um bebê que ela mal conhece? Sentimento materno que aflora e fala mais alto?

Giusti - Meu trabalho sempre foi voluntário. Não recebo valores materiais por esse trabalho. Mas, a satisfação pessoal não tem preço. Saber que podemos fazer um pouquinho para salvar as vidas desses bebês tão pequenos e poder ver a alegria da mãe só de ir embora com ele no colo. Não existem palavras para descrever essa alegria.

SCA - Considerações finais

Giusti - Vale lembrar a cooperação do Rotary Club de São Carlos NORTE, que nos doou todos os equipamentos. Sem eles, o banco não funcionaria. Essa parceria de 16 anos faz parte fundamental desse trabalho.

