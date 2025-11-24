Mama Móvel atende Cruzeiro do Sul e São Carlos VIII nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta terça-feira (25/11) mais uma etapa do atendimento do “Mama Móvel”, unidade móvel equipada com mamógrafo que percorre bairros de São Carlos para a oferta gratuita de exames de mamografia às usuárias do SUS. Hoje, os veículos estarão no Cruzeiro do Sul e no São Carlos VIII.

O exame é recomendado para mulheres de 40 a 74 anos. Pacientes mais jovens só podem realizar a mamografia mediante comprovação de histórico familiar de câncer de mama, conforme estabelece a legislação vigente.

Atendimentos já iniciados

O serviço começou na segunda-feira (24/11), atendendo moradoras de Água Vermelha, Vila Isabel (CDHU) e Botafogo, com os veículos posicionados ao lado das unidades de saúde. Foram disponibilizados 70 exames em Água Vermelha e 30 em cada um dos demais bairros.

A iniciativa é viabilizada por meio de emenda parlamentar da vereadora Cidinha do Oncológico, no valor de R$ 60 mil, permitindo a realização de 440 mamografias até 27 de novembro.

Agendamentos e demanda espontânea

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, acompanhou o início dos atendimentos na USF de Água Vermelha e destacou que as unidades estão avisando e agendando as pacientes com indicação para o exame.“Também estamos trabalhando com a demanda espontânea. Basta procurar uma UBS ou USF, solicitar a guia e fazer o agendamento. Dependendo do caso, a mamografia pode ser realizada no mesmo dia”, afirmou.

Ele reforçou que, caso o resultado apresente alguma alteração, a paciente será encaminhada para o serviço de referência do SUS, onde será realizado o diagnóstico complementar ou o início do tratamento.

Os resultados ficarão prontos em até 20 dias e serão entregues na própria unidade onde o exame foi realizado ou na unidade de referência mais próxima.

A SMS orienta que pacientes com exames previamente agendados no Hospital Universitário, AME ou Santa Casa devem manter seus compromissos.

Programação do Mama Móvel até 27 de novembro



Unidade Móvel 01

25/11 – UBS Cruzeiro do Sul

8h às 15h

Previsão: 70 exames (10/hora)

26/11 – UBS Aracy

8h às 15h

Previsão: 70 exames (10/hora)

Unidade Móvel 02

25/11 – USF São Carlos VIII

8h às 10h

Previsão: 30 exames (10/hora)

25/11 – UBS São José

13h às 15h

Previsão: 30 exames (10/hora)

26/11 – USF Santa Angelina / USF Arnon de Melo

8h às 10h

Previsão: 30 exames (10/hora)

26/11 – USF Romeu Tortorelli

13h às 15h

Previsão: 30 exames (10/hora)

27/11 – USF Antenor Garcia

8h às 10h

Previsão: 30 exames (10/hora)

27/11 – USF Zavaglia

13h às 15h

Previsão: 30 exames (10/hora)

