SIGA O SCA NO

Pacientes voltam a reclamar de demora no atendimento na UPA do Santa Felícia e Vila Prado - Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Vários leitores entraram em contato com o SCA na tarde desta quinta-feira (22), indignados com a demora no atendimento médico nas UPAS da Vila Prado e Santa Felícia. Alguns dizem que estão aguardando desde o período da manhã.

Uma leitora disse que está na UPA do Santa Felícia aguardando atendimento desde às 10h. "Estamos na UPA do Santa Felicia desde as 10 da manhã e ainda não fomos atendidos", reclamou.

Outro leitor, que está na UPA Vila Prado, disse estar esperando para ser atendido desde às 11h. "Tem pessoas desde às 10 aguardando atendimento... um descaso total", disse.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Prefeitura Municipal através da assessoria de imprensa, que nos informou que quatros médicos estão atendendo em cada unidade, que o atendimento é realizado por ordem de urgência, conforme determina o protocolo.

Leia Também