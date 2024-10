Mais um foco de incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (01), em uma mata no Jardim Zavaglia.

Mais cedo, foi publicado na região da Vila Elisabeh, próximo a Rodoviária; O SCA também recebeu relatos de incêndio em eucaliptos na região da SoBloco.

Com as altas temperaturas e o clima seco, as chamas têm se alastrado rapidamente pela vegetação, gerando uma camada de fumaça que toma conta do céu da cidade, afetando a qualidade do ar e causando desconforto à população.

