Mais um caminhão fica enroscado em pontilhão da Capitão Luiz Brandão

Segundo informações apuradas no local, o caminhoneiro tentou passar sob o viaduto, porém o veículo acabou ficando preso por conta da altura, mesmo com a sinalização indicando o limite. Felizmente, ninguém ficou ferido, e o caso resultou apenas em danos materiais.

Para tentar liberar o veículo, o próprio motorista iniciou o processo de esvaziamento dos pneus, na tentativa de reduzir a altura e conseguir sair do local.

Moradores e motoristas que passam frequentemente pelo trecho relatam que casos semelhantes são recorrentes e reforçam a necessidade de sinalização mais eficaz ou outras medidas preventivas para evitar novos incidentes

Na tarde desta terça-feira (22), mais um caminhão ficou enroscado no pontilhão da Avenida Capitão Luiz Brandão, nas proximidades do bairro Santa Maria II, em São Carlos. O pontilhão passa sob a Rodovia Washington Luís (SP-310) e é conhecido por registrar esse tipo de ocorrência com frequência.