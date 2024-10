Mais de 550 famílias em São Carlos podem ter direito à instalação gratuita da nova parabólica digital

Antenas parabólicas tradicionais deixarão de funcionar em breve. -

Mais de 2.200 famílias da região de São Carlos e Araraquara ainda podem ter direito à substituição gratuita das antenas parabólicas tradicionais pelo modelo digital. O serviço é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionando em casa. Quem não fizer a troca, poderá ter problemas para assistir à TV em um futuro próximo. Isso porque, em breve, a parabólica tradicional terá seu sinal desligado definitivamente.

Só em São Carlos, a estimativa é que cerca de 550 famílias tenham direito ao benefício e, portanto, podem fazer o agendamento para a troca gratuita da parabólica. Já em Araraquara, cerca de 600 pessoas ainda podem ter essa substituição gratuita. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).



Para saber se tem direito, a população deve entrar em contato com a entidade pelo site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404. Esse número também recebe mensagens de texto pelo WhatsApp. Será necessário informar, no momento do atendimento, o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).



Se for confirmado que a família atende aos critérios para receber o benefício, poderá escolher o dia exato em que o técnico da Siga Antenado fará a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. O kit é composto por nova parabólica, receptor, cabos, controle remoto e pilhas. Todos os itens são 100% gratuitos, até o serviço de instalação. Os técnicos não fazem nenhum tipo de cobrança.



As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna ou TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisam fazer a troca.



Siga Antenado

A Siga Antenado é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais, nos lares de famílias que se enquadrem nesses dois critérios. Em todo o país, já foram instalados mais de 3 milhões de kits com a nova parabólica digital.

