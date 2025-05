Mais de 400 pessoas são vacinadas durante o Dia do Brincar em São Carlos

Além de promover o lazer e o resgate de brincadeiras tradicionais, a programação também reforçou a importância da vacinação - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Educação, promoveu, no último sábado, 24, a 7ª edição do Dia Municipal do Brincar, no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (Fesc). O evento reuniu centenas de famílias e proporcionou um dia de atividades lúdicas e educativas para crianças, além de ações de saúde, como a campanha de vacinação contra a gripe, que imunizou mais de 400 pessoas.

Com o tema “Proteger o Encantamento das Infâncias”, a iniciativa faz parte do calendário oficial do município e contou com o apoio de diversas secretarias e instituições parceiras. Além de promover o lazer e o resgate de brincadeiras tradicionais, a programação também reforçou a importância da vacinação. Para se imunizar, os participantes precisaram apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação.

O vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, destacou a relevância do evento como espaço de socialização e formação das crianças. “O Dia do Brincar é uma política pública que une educação, cultura e saúde em um só espaço, e a vacinação foi um exemplo de como é possível integrar diferentes áreas em benefício da população”, afirmou.

Idealizador da lei que criou o Dia do Brincar, o atual presidente da Prohab, Marquinho Amaral, também comemorou o sucesso da edição. “É gratificante ver a comunidade participando, se divertindo e ainda cuidando da saúde. Esse é o espírito do Dia do Brincar: reunir famílias e promover bem-estar”, declarou.

A presidente da instituição Nave Sal da Terra, Lúcia Nordi, enfatizou a alegria das crianças e a importância de ações como esta. “Além de garantir diversão, o evento também ofereceu aos pais a oportunidade de se vacinar e cuidar da saúde da família”, disse.

