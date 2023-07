Mais de 400 castrações de cães e gatos são realizadas no fim de semana

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa Animal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, promoveu o 5º mutirão de castração de animais domésticos (cães e gatos) em 2023. No último fim de semana, na região do Santa Felícia, passaram pelo procedimento 410 animais, sendo 194 castrados no sábado (29/07) e 216 no domingo (30/07) no Centro de Treinamento do Grêmio São-Carlense, no bairro Santa Felícia, antiga ADPM. Outros 45 animais foram atendidos, porém após a avaliação pré-operatória, eles não foram liberados para fazer o procedimento.

De acordo com Ariane Fondato, diretora de Departamento de Defesa e Controle Animal, esse foi o mutirão em que mais animais foram castrados. “Não tivemos desistências e somente 19 animais no sábado e 26 no domingo tiveram que ser dispensados por questões clínicas. Para participar do próximo mutirão as pessoas já devem cadastrar seus pets no site da Prefeitura de São Carlos no ícone agendamento”, explica a diretora.

Segundo levantamento do Departamento de Defesa Animal em 2020, foram castrados 1.406 animais; em 2021 mais 1.237; em 2022 aumentou para 2.444 pets atendidos e agora somente nos primeiros 7 meses de 2023, 2.859 entre cães e gatos passaram por procedimento cirúrgico.

“A castração é um dos serviços mais procurados pela população, por isso aumentamos o número de vagas por meio dos mutirões. O procedimento traz uma série de benefícios para os pets. Além de evitar comportamentos indesejáveis, como a marcação de território e fugas, a castração reduz a ocorrência de diversas doenças. A nossa expectativa é realizar cerca de 8 mil castrações esse ano”, garante o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

Para o próximo mutirão é necessário fazer o agendamento do animal pelo sistema CADPET que pode ser acessado pelo link http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584. O serviço é oferecido gratuitamente para famílias que não têm condições financeiras para castrar seu animal.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

