Mais de 300 veículos participam da Carreata pelo Trabalho em São Carlos

Crédito: Daniel Guimarães e Luciano Gomes

A tarde de sábado, 18, em São Carlos, foi marcada pela Carreata pelo Trabalho que reuniu aproximadamente 300 veículos entre motos, carros, caminhões e até vans. Comerciantes, autônomos, empresários e organizaram o evento que pede a reabertura do comércio com restrições em meio a pandemia do novo coronavírus.

Confira a galeria de fotos

Na manhã deste domingo, 19, os organizadores da carreata emitiram um agradecimento visto que a adesão foi considerada grande.

Um dos idealizadores, o comerciante Leonardo Ribeiro, 54 anos, fez um agradecimento especial ao São Carlos Agora. Segundo ele, as matérias publicadas no portal foi um dos motivos pela grande participação popular.

A carreata teve início na Praça Itália, se deslocou pela Avenida São Carlos até a rua Capitão Alberto Mendes Junior tendo acesso à Marginal e seguindo por ela até a Rotatória do Cristo, seguiu pela Avenida Tancredo Neves, Henrique Gregori, e se dispersou na Avenida Grécia antes de chegar à UPA Vila Prado.

Segundo Leonardo o evento obedeceu às normas de saúde e foi feito isolamento. Garantiu ainda não ocorreu aglomeração e que a carreata foi ordeira e, principalmente, sem envolvimento político.

“Sabemos do perigo que representa a pandemia, mas queremos voltar a trabalhar com restrições, obedecendo as normas de saúde e protegendo as pessoas que estão no grupo de risco”, disse.

O AGRADECIMENTO

Em sua página no Facebook, Leonardo realizou um post sobre a carreata, onde teceu os agradecimentos:

“Hoje, 18 de abril, realizamos a carreata pela reabertura do comércio e restabelecimento do trabalho em São Carlos-SP.

Cerca de 900 pessoas participaram com mais de 300 veículos, entre motos, automóveis e caminhões.

A carreata teve início na Praça Itália, se deslocou pela Av. São Carlos até a Rua Capitão Alberto Mendes Junior tendo acesso à Marginal e seguindo por ela até a Rotatória do Cristo, seguiu pela Av. Tancredo Neves, Henrique Gregori, e se dispersando na Av. Grécia antes de chegar à UPA.

Fazemos questão de agradecer aos organizadores, quais sejam, nós, pessoas comuns sem envolvimento político, aos caminhoneiros, motociclistas, comerciantes, empresários, autônomos e a todos os demais pela participação.

Aos Policiais Militares, Guardas Civis Municipais, Fiscais de Trânsito e demais funcionários da Prefeitura.

Ao Ministério Público e Justiça por não impedirem a realização do evento.

Ao Secretário de Segurança Pública Municipal, Ten Cel Samir, Comandante da Companhia PM, Capitão Gonzales, Comandante da Guarda Municipal, GCM Michael e Comandante da Guarda Municipal e à Chefe do Departamento de Trânsito, Helena, por todo o empenho nas ações que lhes competiam.

À imprensa que esteve cobrindo o evento.

Ficamos muito satisfeitos por ver nós, participantes expressões de esperança e fé aguardando dias melhores.

Houve muitos elogios pela forma ordeira com que a carreata foi realizada, não tendo sido relatado qualquer problema.

Esperamos que os responsáveis pela administração do município tenham consciência das nossas reinvindicações e autorizem a reabertura de todos os estabelecimentos comerciais e empresariais, restabelecendo assim, a normalidade dos trabalhos.

Sugerimos, com base nas visões de especialistas e do Governo Federal, apenas o isolamento de pessoas que compõem o grupo de risco”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também