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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
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Mais de 300 animais aguardam adoÃ§Ã£o em feira no Canil Municipal neste sÃ¡bado

18 Mar 2026 - 20h23Por Jessica Carvalho R
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Mais de 300 animais aguardam adoÃ§Ã£o em feira no Canil Municipal neste sÃ¡bado -

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realiza no próximo sábado (21), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal de São Carlos.

A ação tem como objetivo encontrar novos lares para os animais acolhidos pelo município e reforçar a importância da adoção responsável. Ao todo, estarão disponíveis 173 cães — sendo 161 adultos e 12 filhotes — além de 130 gatos à espera de uma família.

Todos os animais passaram por avaliação veterinária e já estão castrados, microchipados e vacinados, garantindo mais segurança para os futuros tutores.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto, além de comprovante de endereço.

De acordo com o Departamento de Controle e Defesa Animal, somente em 2026 já foram realizadas 103 adoções. No ano passado, o total chegou a 490, demonstrando o avanço das ações de incentivo à adoção no município.

 

 
 

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