Mais de 200 participantes marcam sucesso da 3Âª ediÃ§Ã£o do Mulheres em Movimento

O Kartódromo foi palco de uma verdadeira celebração ao bem-estar, à saúde e à força feminina. A 3ª edição do evento Mulheres em Movimento reuniu mais de 200 participantes e superou expectativas, consolidando-se como um dos principais marcos de encerramento do Mês da Mulher no município.

Com uma proposta que vai além da prática esportiva, o encontro proporcionou uma experiência completa de autocuidado, integração e troca de conhecimento. A programação teve início com uma palestra sobre saúde da mulher, ministrada pela Dra. Luiza, que trouxe reflexões importantes e orientações práticas voltadas à qualidade de vida feminina.

Na sequência, o evento ganhou ritmo e energia com uma série de atividades físicas pensadas para diferentes perfis e níveis de condicionamento. As participantes puderam vivenciar técnicas de corrida com o professor Alê, praticar Pilates com a professora Helena, participar do Super Yoga conduzido pela professora Andreia, liberar energia no Ritbox com a professora Regiane e, para encerrar em clima de animação, aproveitar a Zumba comandada pela professora Paty.

Ao longo de toda a tarde, as participantes também tiveram acesso a atendimentos de massagem com a profissional Rose e sessões de quiropraxia com o profissional Paulo, reforçando a proposta do evento de olhar para o corpo e a mente de forma integrada.

O ambiente foi marcado por acolhimento, leveza e, principalmente, união. Mulheres de diferentes idades e histórias se encontraram em um espaço seguro, onde o incentivo mútuo e o compartilhamento de experiências foram tão importantes quanto as atividades realizadas.

Para a organização, o sentimento é de gratidão e propósito cumprido. “Cada edição é construída com muito carinho, e ver tantas mulheres reunidas, se cuidando e se fortalecendo juntas, é o que nos impulsiona a continuar”, destacou a equipe organizadora.

O sucesso do evento também contou com o apoio de patrocinadores e parceiros locais, que contribuíram para uma experiência ainda mais especial, com a oferta de brindes, hidratação e sorteios ao longo da programação.

Leia TambÃ©m