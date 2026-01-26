Mais de 20 pacotes de feijão são encontrados abandonados às margens de córrego

Crédito: SCA

Mais de 20 pacotes de feijão foram encontrados abandonados na beira de um córrego, na Rua Geminiano Costa, em São Carlos. Os alimentos estavam próximos a uma praça. No pacote há uma indicação de "proibida a venda" e consta que o produto pertence a Secretaria de Educação do Governo do Estado de SP.

A situação chamou a atenção de moradores da região, que relataram preocupação com o desperdício de alimentos e possíveis riscos ambientais. Os produtos estão dentro do prazo de validade.

Ainda não há informações sobre a origem dos produtos nem sobre quem teria descartado os pacotes no local.

