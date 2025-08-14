Mais de 20 mil romeiros são esperados no Santuário de Aparecida da Babilônia

Peregrinos seguem até o santuário - Crédito: arquivo

De acordo com a Wikipédia, a fé — que vem do latim fides e significa fidelidade — é a firme convicção de que algo seja verdade, sem precisar de nenhuma prova. A fé faz com que milhares de pessoas saiam de suas casas a pé, na madrugada fria, rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, algumas para pagar uma promessa feita, agradecer por uma graça alcançada ou colocar alguma situação difícil nas mãos de Deus.

A aposentada Maria Aparecida Fiocchi percorreu o caminho de terra para chegar ao Santuário durante 14 anos; treze deles ao lado do esposo e, mesmo após ficar viúva, foi no ano seguinte completar o agradecimento pela graça recebida.

“Recebi a graça e, em agradecimento, fui durante esses anos a pé até a Babilônia. Pedi pelos meus filhos, que na época eram pequenos, e alcancei a graça; por isso saía a pé, toda madrugada do dia 15 de agosto, durante 14 anos, para chegar com o dia amanhecendo no Santuário. Esse caminho é uma bênção”, conta Maria.

Romeiros de diferentes cidades da região e também de outros estados se reúnem no Santuário nesta data. Segundo a organização, são esperadas nesta sexta-feira mais de 20 mil pessoas. “Já fazem 3 anos que vou a pé para o Santuário, acho purificador, parece que fico mais leve, em paz comigo e com Deus. Esta será a quarta vez que irei em peregrinação; neste ano vou pelo Caminho da Fé, dizem que é mais difícil, mas tenho certeza de que será gratificante”, relata a dona de casa Lurdes Silveira Marotti.

A pé, de carro, de ônibus, em excursões e até mesmo a cavalo, os fiéis encontram uma maneira de estar aos pés de Nossa Senhora nessa data. Os romeiros vêm de cidades como Rio Claro, Araraquara, Gavião Peixoto, Limeira, Descalvado, Porto Ferreira, Campinas, Ribeirão Preto, Ibaté, Américo Brasiliense, Águas da Prata, Tambaú, Ribeirão Bonito e até São Paulo.

A organização do evento sugere que os peregrinos cheguem ao Santuário pela estrada de terra que faz parte do Caminho da Fé. Não é aconselhável acessar o local a pé pela rodovia, pois, geralmente, as pessoas caminham em grupos e acabam se distraindo, entrando na pista.

“É muito perigoso, porque muitos motoristas não sabem que está acontecendo um evento nessa região e podem estar em alta velocidade, não ver os pedestres e acabar causando um acidente. Por isso, estamos orientando as pessoas a buscarem o Caminho da Fé ou a estrada que passa próximo ao restaurante da Invernada”, explica o padre, que ainda recomenda que os peregrinos saiam de casa com roupas e calçados confortáveis, boné, óculos escuros, filtro solar e levem bastante água.

Leia Também