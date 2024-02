Mais de 17 mil alunos das escolas municipais recebem novos uniformes

Ao todo serão entregues 155 mil peças de uniformes para 17 mil alunos da rede - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou na manhã desta segunda-feira, 19, a entrega dos uniformes escolares da rede municipal de ensino.

O Cemei Octávio de Moura foi escolhido para receber logo pela manhã do secretário de Educação, Roselei Françoso e do secretário de Governo, Netto Donato, os kits contendo um agasalho, uma calça, uma camiseta regata, duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa e duas bermudas.

Ao todo serão entregues 155 mil peças de uniformes para 17 mil alunos da rede, matriculados em uma das 62 unidades escolares, incluindo a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A distribuição deve acontecer durante toda a semana nas escolas municipais.

Roselei Françoso, secretário de Educação, fala da quebra de um ciclo na entrega dos uniformes. “Por determinação do prefeito Airton Garcia e do secretário Netto Donato, a entrega de mais de 17 mil kits de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino está sendo realizada em fevereiro. Um importante investimento do município, para garantir a uniformização das nossas crianças pensando na segurança, na isonomia e na igualdade das nossas crianças”.

Alessandra de Lucca mãe do aluno Saulo ficou feliz em receber os uniformes. “Para nós pais e para as crianças é importante. No caso do meu filho, que está começando agora na escola, a identificação é essencial”.

