Mais de 150 toneladas de entulho são retirados no Santa Angelina

Na operação de limpeza foram envolvidas três máquinas retroescavadeiras, quatro caminhões basculantes, três viaturas da Guarda Municipal e mais de 40 trabalhadores da Celebre.

Segundo a Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana, a operação, que terminou no final da tarde, resultou na remoção de 13 caminhões de entulho, recicláveis e resíduos orgânicos acumulados, muitos dos quais atraíam animais peçonhentos como escorpiões e cobras. Segundo moradores, como Edineia Bartaquim, era comum encontrar baratas, ratos e até escorpiões invadindo as casas vizinhas. Para ela, a ação da Prefeitura foi essencial. “Muito importante mesmo. Aqui todo mundo reclama. A gente merece esse cuidado. Esse é um bairro humilde, mas é um lugar bom”.

Situação crítica - O secretário de Conservação e Qualidade Urbana, Leonardo Orlando, explicou que, além da limpeza, a equipe identificou outras situações críticas no local, como animais mortos descartados indevidamente e sinais do uso frequente da área por usuários de entorpecentes. “Esse espaço não era apenas um depósito de lixo, mas também um ponto de uso de drogas. É uma questão também de segurança pública”, afirmou. Ele destacou que essa foi a segunda grande operação de limpeza de terrenos realizada recentemente e que ações como essa devem se tornar frequentes na cidade. Além da remoção dos resíduos, houve ainda orientação à população local sobre a importância da conservação dos espaços públicos.

O vereador Paulo Vieira também esteve presente e enalteceu a importância da operação, destacando que o acúmulo de sujeira representava um sério risco à saúde da população. “Essa questão da zeladoria afeta o meio ambiente e também a saúde dos munícipes. Os moradores do Santa Angelina merecem respeito e atenção. Essa ação da Prefeitura é muito significativa”, declarou.

O prefeito Netto Donato acompanhou de perto a operação. “Encontramos lixo, entulho, animais peçonhentos e até crianças vivendo em meio a esse cenário. Essa é uma ação de saúde pública, segurança e dignidade. Vamos continuar esse trabalho em outras áreas públicas”, afirmou o prefeito, que reforçou o caráter contínuo dessas ações integradas.

