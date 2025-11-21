Mais de 15 mil passageiros viajam de ônibus durante o feriadão e a Taça Universitária

Terminal Rodoviário cidades mais procuradas: litoral sul de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília e São José do Rio Preto. - Crédito: Divulgação

O Terminal Rodoviário Paulo Egídio Martins, em São Carlos, deve receber mais de 15 mil passageiros entre os dias 19 de novembro (quarta-feira) e 24 de novembro (segunda-feira), principalmente devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira, 20 de novembro, mesmo dia em que começa, na cidade, a TUSCA (Taça Universitária de São Carlos). Quanto aos períodos mais movimentados para embarque, a previsão é de que 4 mil pessoas deixem São Carlos de ônibus entre os dias 19 e 20 de novembro.

O gerente do Terminal Rodoviário, Ubirajara Marques Maurício, destaca que também existe uma projeção de 3 mil pessoas chegando neste período. Além das chegadas da população em geral, que visita parentes e amigos, há ainda o fluxo de estudantes que vêm para a festa da TUSCA. Portanto, recomenda-se evitar embarques na quarta-feira (19), entre 20h e 23h, e na quinta-feira (20), entre 8h e 12h.

“Com a proximidade do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e da TUSCA, o Terminal Rodoviário de São Carlos recebe operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens rodoviárias”, afirma Maurício.

A concessionária do terminal, Plataforma 15 Terminais Rodoviários, responsável pela gestão, coloca em prática ações diferenciadas que visam atender os passageiros e usuários com qualidade. O quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe reforço de acordo com a demanda. A programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender ao aumento da movimentação, com a inclusão de carros extras.

A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro do terminal, tais como empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.

Cidades mais procuradas: litoral sul de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília e São José do Rio Preto.

Carros extras: entre os dias 19 e 24 de novembro, serão 70 carros extras. Caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser disponibilizados.

DICAS IMPORTANTES

Compra com antecedência: devido à grande procura, é importante que o passageiro compre as passagens de ida e volta com antecedência. Dependendo do destino, a aquisição pode ser feita pelo site das empresas ou diretamente com a viação escolhida.

Documentação para viagem: é essencial que todos os passageiros, inclusive crianças, apresentem documento de identificação original com foto.

Embarque de crianças e adolescentes: a partir dos 16 anos, o passageiro pode viajar desacompanhado. Já crianças menores de 16 anos precisam de autorização para viajar. Mais informações: www.tjsp.jus.br, em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes.

Bagagens: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos passageiros dentro do ônibus. A identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone facilita em casos de perda ou esquecimento.

Horário de chegada ao terminal: é importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, uma hora antes do horário marcado na passagem.

Remarcação de passagens: em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação e o reembolso devem ser solicitados com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

Atendimento: todos os profissionais estão devidamente uniformizados e permanecem em ronda ou no balcão de informações, aptos a prestar atendimento aos viajantes.

