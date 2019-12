Mais de 100 mil cupons já foram lançados na Campanha “Natal Premiado ACISC 2019”

Crédito: Divulgação

A Campanha “Natal Premiado ACISC 2019” registrava até a manhã desta segunda-feira, 23, 105 mil cupons, em pouco mais de um mês – a campanha teve início no dia 18 de novembro.

A urna está localizada no Palácio do Comércio “Miguel Damha”, sede da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), e pode ser visitada por todos os consumidores.

Além da melhoria da confiança do consumidor, do pagamento do 13º salário e da liberação do FGTS pelo governo federal, os prêmios oferecidos pela ACISC são os grandes atrativos. Serão entregues mais de R$ 150 mil em prêmios, uma das maiores premiações da região central. “Os consumidores concorrerão a 03 veículos zero-quilômetro [02 HB20 e 01 Gol] e mais 03 vales-compras no valor de R$ 10 mil cada”, lembrou o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, o Zelão.

Ele ressalta que a grande novidade dessa edição foi o método de realização da campanha. “Esse ano, o próprio consumidor é quem está fazendo o cadastro do seu cupom, através do Aplicativo ACISC. Seguindo as tendências dos aplicativos, que apresentam uma maior facilidade aos comerciantes e também aos consumidores, implantamos esse novo sistema que tem facilitado a vida de todos”, contou.

Ao comprar nas lojas participantes da Campanha Natal Premiado ACISC, a partir de R$ 50, o consumidor recebe seu cupom fiscal, baixa o Aplicativo ACISC no seu celular, se cadastra e através da leitura do QR Code, concorre aos prêmios. “É muito importante exigir o seu cupom fiscal no ato da compra para participar dos sorteios”, lembra o presidente da ACISC.

Um dos prêmios que serão sorteados no dia 27 de dezembro, a partir das 10h, na Praça do Mercado Municipal, pela modelo e apresentadora Adriana Colin, está exposto na área externa do Passeio São Carlos. “O veículo Gol, que será sorteado aos consumidores participantes, está lá no Passeio”, contou o Zelão.

Outra atração da Campanha “Natal Premiado ACISC” tem sido a Casa do Noel. Crianças, jovens e adultos continuam formando enormes filas para tirar uma foto com o bom velhinho. A Casa ficará aberta até o dia 24 de dezembro, das 15h30 às 21h30.

HORÁRIO DO COMÉRCIO

O comércio também está funcionando em horário especial, desde o dia 06 de dezembro. Nesta segunda-feira, 23, as lojas abrem das 9h às 22h. Amanhã, véspera de Natal, das 9h às 18h. No dia 26 de dezembro (quinta-feira), das 12h às 18h. Na véspera de Ano Novo, dia 31, das 9h às 17h. No dia 02 de janeiro as lojas não abrem.

Os horários foram determinados em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), pelos sindicatos da categoria.

