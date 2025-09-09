Mais de 10 milhões de dívidas do Serasa podem ser negociadas com 99% de desconto nos Correios

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

Consumidores de todo o Brasil terão a chance de negociar suas dívidas com descontos de até 99% na próxima terça-feira (9). Em ação especial, que reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras, mais de 10 milhões de dívidas podem ser quitadas pelo desconto máximo oferecido na plataforma Serasa Limpa Nome. Os devedores também podem aproveitar a oportunidade de renegociar as pendências em mais de 6 mil agências dos Correios presentes em todo o país.

Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros, podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome. Entre as instituições participantes deste mutirão emergencial, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros.

Segundo levantamento da Serasa, o ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido: entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento”.

Para amplificar as conversas sobre educação financeira, dezessete especialistas da empresa estarão disponíveis presencialmente em algumas capitais brasileiras, entre os dias 8 e 9 de setembro. Os educadores financeiros estarão à disposição para dialogar com a imprensa local sobre o cenário econômico dos Estados e reforçar as oportunidades para os consumidores durante o mutirão.

“O objetivo dessa mobilização é, além de garantir descontos expressivos, levar orientação prática para que o consumidor saiba como negociar e, principalmente, como evitar que novas dívidas comprometam o orçamento no futuro”, finaliza Aline.

“Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Canais oficiais da Serasa para negociação:

Site: http ://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome em mais de 6 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e de R$ 3,30 para reimpressão de 2ª via de boletos.

9.9 - FEIRÃO SERASA LIMPA NOME

Atendimento presencial ao consumidor nos Correios

Data: 9 de setembro de 2025, terça-feira

Local: Mais de 6 mil agências dos Correios

Endereços e horários de funcionamento das agências: clique aqui.

