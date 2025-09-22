(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Cidade

Mais árvores caem durante temporal em São Carlos

22 Set 2025 - 15h26Por Jessica Carvalho R.
Na tarde desta segunda-feira (22), o temporal que atingiu São Carlos provocou novas quedas de árvores em diferentes pontos da cidade.

No bairro Redenção, na rua Sebastião José Alexandre, moradores registraram a queda de uma árvore que bloqueou parte da via e trouxe transtornos ao tráfego local. Já na Vila Brasília, outra árvore desabou na Avenida Araraquara, uma das principais do bairro.

No Jardim Dona Francisca houve queda de árvore na rua Roberto Martinez.

As ocorrências se somam a outros casos registrados ao longo da tarde, quando a forte chuva, acompanhada de ventos, causou danos em várias regiões da cidade.

