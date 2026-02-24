Maioria dos acidentes com pedestres e ciclistas na SP-310 ocorre próximo a passarelas em São Carlos

Passarela instalada na rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

Entre 1º de janeiro de 2025 e 18 de fevereiro de 2026, a concessionária Ecovias Noroeste Paulista registrou 12 acidentes envolvendo pedestres e ciclistas no trecho da Rodovia Washington Luís (SP-310) entre São Carlos e Ibaté. Três pessoas morreram.

Do total de ocorrências, seis envolveram ciclistas — nos quilômetros 232, 233, 235 e 237, sendo duas no km 231 — e outras seis envolveram pedestres, nos quilômetros 228, 235, 248 e 250, com dois registros no km 236. Segundo a concessionária, parte significativa dos acidentes aconteceu nas proximidades das passarelas existentes.

Passarelas revitalizadas

Com foco na segurança e na acessibilidade, a Ecovias concluiu obras de adequação e revitalização das quatro passarelas do trecho. A primeira entregue foi a do km 249, em frente ao Restaurante Planalto, em Ibaté, liberada em abril de 2024.

As outras três estão localizadas no perímetro urbano de São Carlos, nos quilômetros 233 (entre os bairros Parque Belvedere e Vila Brasília), 234 (acesso à Vila Brasília) e 236 (próximo à empresa Casale Equipamentos, no Jardim São João Batista).

Na engenharia, passarelas, pontes, viadutos e túneis são classificados como Obras de Arte Especiais (OAEs).

De acordo com o engenheiro de OAEs da concessionária, Leon Gouveia de Lima, as melhorias impactam diretamente a rotina de quem utiliza as estruturas diariamente, proporcionando travessias mais seguras e confortáveis.

Passarelas foram revitalizadas pela concessionária

Escadas, rampas e acessibilidade

Entre os principais avanços está a implantação de escadas — inexistentes anteriormente — e a adequação das rampas às normas técnicas vigentes, facilitando o deslocamento de ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida, como cadeirantes, idosos e usuários com carrinhos de bebê.

Também foram instalados guarda-corpos, piso podotátil, além de serviços de pintura, manutenção preventiva e modernização completa da iluminação. O piso podotátil auxilia pessoas com deficiência visual por meio de texturas que indicam direção e alertas sobre o ambiente.

Ação educativa em Ibaté

As melhorias estruturais se somam às ações educativas promovidas pela concessionária, como o programa “Vá Seguro, Pedestre/Ciclista”, que orienta sobre a importância do uso correto das passarelas.

A Ecovias reforça que pedestres devem utilizar sempre a passarela mais próxima e evitar atravessar a rodovia ou caminhar pelo acostamento. Apesar da ampla visibilidade da pista, os veículos trafegam em alta velocidade, o que aumenta consideravelmente o risco de atropelamentos.

A próxima edição do programa será realizada nesta quarta-feira (25), das 7h às 9h, na passarela do km 249 da SP-310, em frente ao Restaurante Planalto, em Ibaté.

