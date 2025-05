Maio Amarelo: São Carlos tem programação especial na quinta

Amarelo é a cor que, no semáforo, pede cautela. E esta é a principal mensagem do movimento que, todo mês de maio, lembra às pessoas da responsabilidade de cada uma por um trânsito mais seguro. A iniciativa, criada em 2011 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e abraçada pelo Brasil em 2014, conta com uma programação especial elaborada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), com reforço na fiscalização contra alcoolemia - direção sob o efeito de álcool -, ações específicas para pedestres, motociclistas e para a conscientização sobre os perigos da velocidade, principal de risco no trânsito.

“A defesa da vida é uma preocupação constante do Detran-SP, e no Maio Amarelo temos a oportunidade de unir esforços com parceiros que têm o mesmo objetivo que nós: fazer do trânsito um lugar seguro e melhor para todos”, diz Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran-SP, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

São Carlos

Durante a ação educativa voltada aos pedestres, a equipe do Detran-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, propõe orientações para tornar o trânsito mais seguro. Os cidadãos também recebem panfletos informativos e aproveitam o momento para tirar dúvidas ou compartilhar experiências nas ruas.

A ação está alinhada com a campanha “Sinal de Respeito”, criada em 2024 pelo Detran-SP como parte de uma nova política pública do Estado de São Paulo, idealizada para mudar a relação de motoristas e pedestres com a faixa. Com foco também na segurança nas vias públicas, o Detran-SP prepara uma programação especial para o Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização pela defesa da vida no trânsito.

Em São Carlos, o pedestre será foco das ações de conscientização no seguinte ponto da região:

São Carlos (08/05)

9h às 11h: Abordagem de pedestres com entrega de pastas em frente ao Mercadão Municipal - Centro

