Magazine Luiza inaugura novo centro de inovação em São Carlos

O Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira (16) a inauguração de um novo centro de Tecnologia e Inovação em São Carlos, mais precisamente no Onovolab, um laboratório que reúne e conecta startups a grandes corporações que precisam acelerar as suas jornadas de inovação.

De acordo com André Fatala, Diretor de Tecnologia do Magalu, a nova estrutura irá viabilizar projetos de inovação para todos os canais de venda da Companhia. “Levou um tempo, mas finalmente temos o Luizalabs junto ao ONOVOLAB. Além das novas oportunidades de emprego, as equipes das startups Stoq e Softbox, adquiridas pelo Magalu, já estão atuando no novo centro", afirmou Fatala. "Estamos muito felizes com essa parceria e certos de que nossos trabalhos estão apenas começando”.

"A chegada do LuizaLabs ao ONOVOLAB é mais um passo no sentido de consolidar São Carlos como uma das melhores cidades para inovar no Brasil", afirma Anderson Criativo, CEO do ONOVOLAB. "Esse movimento gera oportunidades para os alunos das universidades de ponta da cidade e da região. Para a cidade é mais uma conquista no sentido de geração de empregos e de renda".

Centro de inovação

Criado em 2018 por Anderson Criativo (CEO) e Leandro Palmieri (COO), e situado nas antigas instalações de uma fábrica de tecidos em São Carlos, o Onovolab conta com uma área total de 21 mil m², ocupada hoje por cerca de 70 empresas de diferentes portes, em especial startups. Além do Magalu, o local trabalha em parceria com companhias como Mapfre, Philip Morris, Electrolux, Roche, Santander e Ambev.

Essas empresas desenvolvem diversos trabalhos no campus, desde o desenvolvimento de tecnologia e inovação, até patrocínio e investimento a startups e passando pelo incentivo de novos talentos, entre outros trabalhos sob demanda.

