Mães reclamam do calendário escolar da rede municipal de São Carlos

02 Fev 2026 - 15h01
Escola infantil - Crédito: divulgação

Mães de alunos da rede municipal de ensino de São Carlos estão insatisfeitas com o calendário de retorno às aulas em 2026 e relatam dificuldades para obter esclarecimentos junto à Secretaria Municipal de Educação. Segundo elas, o início tardio e fragmentado do ano letivo prejudica a rotina das famílias e demonstra desrespeito com os pais.

De acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura, as aulas na rede municipal estão previstas para retornar no dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira. No entanto, os estudantes terão aula apenas na quinta e na sexta-feira, já que, na semana seguinte, segunda, terça e quarta-feira não haverá atividades escolares devido ao feriado de Carnaval.

Para os pais, a situação causa transtornos, principalmente para quem trabalha e precisa organizar com antecedência a rotina dos filhos. A insatisfação aumenta quando comparado ao calendário da rede estadual, que retomou as aulas no dia 2 de fevereiro, com continuidade normal das atividades.“É um desrespeito com os pais. Começa numa quinta-feira, tem aula na sexta e depois já para tudo por causa do Carnaval. Fica impossível se organizar”, relatou uma mãe.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Carlos para solicitar esclarecimentos sobre o calendário escolar da rede municipal e a informação repassada é que "as aulas seguem o calendário escolar oficial, conforme já divulgado em matérias anteriores. Para atender à demanda das famílias durante o período de recesso, algumas unidades da rede municipal organizaram o plantão de férias".

