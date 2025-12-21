(16) 99963-6036
Cidade

Mãe transforma dor em amor e reúne 800 crianças em ação solidária no Jardim Botafogo

21 Dez 2025 - 14h51Por Da redação
Mãe transforma dor em amor e reúne 800 crianças em ação solidária no Jardim Botafogo - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Mais do que uma festa, este domingo (21) foi marcado por amor, esperança e homenagem no Jardim Botafogo. A partir das 13h, na rua Santa Tereza, nº 175, cerca de 800 crianças participaram de uma grande ação social realizada pelo quinto ano consecutivo pela comerciante Natália Regina Brandão Feliciano, que transformou a maior dor de sua vida em um gesto contínuo de solidariedade.

A confraternização teve início em 2020, um ano após o falecimento de seu filho, Lorenzo, ocorrido em 29 de dezembro de 2019. Desde então, Natália mantém viva a homenagem ao menino por meio de um evento que cresce a cada edição e mobiliza toda a comunidade.

“É muito difícil para mim. A saudade dói todos os dias. Mas quando vejo cada criança chegando, brincando, comendo um algodão doce, é como se o Lorenzo estivesse ali, me dando a mão e dizendo: ‘mamãe, continua’”, relatou, emocionada.

Durante a ação, as crianças puderam aproveitar algodão doce, pipoca, refrigerante, cachorro-quente e diversos brinquedos infantis. A realização só foi possível graças ao apoio de amigos e parceiros que, ano após ano, se unem para ajudar Natália a manter viva essa missão de amor.

“Eu faço essa festa para ele. É a forma que encontrei de transformar a dor em algo bom. Enquanto eu tiver forças, não vou parar. Meu coração se enche de alegria, mesmo sendo uma data tão difícil”, afirmou.

O que começou como um gesto íntimo de homenagem hoje se transformou em um grande movimento comunitário. A cada edição, mais pessoas se envolvem para celebrar a vida, a solidariedade e o legado de um menino que, mesmo tão pequeno, continua iluminando o caminho de muitos.

