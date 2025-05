Mãe procura por adolescente desaparecida em São Carlos; jovem tem esquizofrenia

Joyce está desaparecida - Crédito: arquivo pessoal

A adolescente Joyce Jenicy Mattos dos Santos, de 15 anos, está desaparecida desde a manhã da última quarta-feira (22), em São Carlos . A mãe, Juliana Alves de Matos, pede ajuda da população para localizar a filha, que sofre de esquizofrenia.

Segundo Juliana, Joyce estava na UPA do bairro Santa Felícia quando fugiu por volta das 5h. No momento do desaparecimento, a adolescente vestia calça e blusa de frio pretas, usava chinelos com meias rosas e uma camiseta da Etec nas cores preta e branca.

Ela teria sido vista pela última vez nas regiões do Jardim Munique e do bairro Maria Estela Fagá.

A mãe relata que a filha não aceita o tratamento psiquiátrico e que o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e o Conselho Tutelar já foram informados da situação. Juliana também reforça a urgência da internação da adolescente para que ela receba o tratamento adequado em um hospital especializado.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Joyce pode ser repassada pelo telefone (16) 99709-6188.

