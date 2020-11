Mãe pede socorro: árvore cai em cima de barraco no Aracy

Crédito: Divulgação

Uma família residente no Cidade Aracy está em pânico. Ela reside em um barraco na rua Antonio Cinti (em frente ao numero 150), em um assentamento (ponto de referência é o Posto de Saúde) e desde o início da noite desta quinta-feira, 27, quando São Carlos foi assolada por uma tempestade, uma árvore caiu em cima da moradia da família.

Desde então, uma dona de casa disse que pediu auxílio ao Corpo de Bombeiros e até o momento a corporação não teria enviado uma viatura para a poda.

“Estou com medo. Tem uma árvore em cima do meu barraco. Liguei para o Bombeiros, mas ninguém veio. Meu barraco está estralando, e tenho uma criança. Não tenho onde ir para ficar com ela. Me ajude pelo amor de Deus”, disse a desesperada mulher.

“Onde vou ficar com as crianças. Se eu ficar dentro de casa e o telhado cair em cima da gente, vem a árvore. Estou com muito medo”, relatou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também