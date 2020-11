Crédito: Arquivo Pessoal

A mãe de Yuri Félix Gonçalves Santos, de 19 anos, entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda para encontrá-lo. Ele saiu de casa na última segunda-feira (9) no Jacobucci com uma mala na mão e não deu mais notícias.

Yuri vestia calça de malha cinza e camisa branca.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do Yuri, pode ligar para o telefone (16) 99183-5170.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também