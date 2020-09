Mãe pede ajuda para encontrar filha adolescente que desapareceu em São Carlos [Atualizada]

Crédito: Arquivo Pessoal

A mãe da jovem N.E.B, de 15 anos, pede ajuda dos leitores do São Carlos Agora para tentar encontrar a filha que está desaparecida desde o dia 25 de agosto.

Ela é estudante da escola Álvaro Guião e reside no Jardim Araucária. Ela saiu de casa vestindo calça legging preta e um moletom cinza.

De acordo com a mãe, um boletim de ocorrência de ocorrência já registrado na Polícia Civil.

Atualização



A jovem entrou em contato com o SCA via Whatsapp informando que está bem, com o namorado e que saiu de casa por conta própria, já que a mãe não aceita o relacionamento.

A mãe já foi informada sobre a situação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também