(16) 99963-6036
terça, 30 de dezembro de 2025
Alguém tem para doar?

Mãe pede ajuda para conseguir cama hospitalar para filho acamado

30 Dez 2025 - 09h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mãe pede ajuda para conseguir cama hospitalar para filho acamado -

Moradora da CDHU, Rute Maria de Oliveira enfrenta dificuldades diárias ao cuidar do filho, Arthur Oliveira Alves, de 32 anos, que tem paralisia cerebral e é acamado. Sem condições financeiras, a família faz um apelo por ajuda para conseguir uma cama hospitalar, item essencial para garantir mais conforto e segurança ao paciente.

Arthur mora com a mãe no Condomínio 4 da CDHU, bloco 2, apartamento 213A. Segundo Rute, ele já possui uma cama, porém o equipamento está precisando de reforma e deve ser substituído, o que tem dificultado ainda mais os cuidados diários, como higiene, alimentação e prevenção de feridas. A situação também acaba sobrecarregando fisicamente quem presta a assistência constante.

“Ele é totalmente dependente. A cama hospitalar ajudaria muito, tanto para o bem-estar dele quanto para que eu consiga cuidar sem machucá-lo ou me machucar”, relata a mãe.

Sem recursos para reformar ou adquirir um novo equipamento, Rute busca apoio para conseguir a troca por uma cama hospitalar usada ou em boas condições. 

Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone (16) 99140-0866.

Leia Também

Venda de ventiladores cresce 70% e de ar-condicionado até 200% em São Carlos
Verão11h52 - 30 Dez 2025

Venda de ventiladores cresce 70% e de ar-condicionado até 200% em São Carlos

Escorpião é encontrado em apartamento no São Carlos 8
Cidade09h39 - 30 Dez 2025

Escorpião é encontrado em apartamento no São Carlos 8

São Carlos conta com três grupos de Narcóticos Anônimos e oferece apoio gratuito à recuperação
Cidade07h50 - 30 Dez 2025

São Carlos conta com três grupos de Narcóticos Anônimos e oferece apoio gratuito à recuperação

Mega da Virada: administrar a fortuna dá mais trabalho do que parece, afirma economista são-carlense
Cidade07h35 - 30 Dez 2025

Mega da Virada: administrar a fortuna dá mais trabalho do que parece, afirma economista são-carlense

Ecovias Noroeste Paulista inicia Operação Especial de Ano Novo a partir de terça-feira
Cidade20h10 - 29 Dez 2025

Ecovias Noroeste Paulista inicia Operação Especial de Ano Novo a partir de terça-feira

Últimas Notícias