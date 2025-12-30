Mãe pede ajuda para conseguir cama hospitalar para filho acamado

Moradora da CDHU, Rute Maria de Oliveira enfrenta dificuldades diárias ao cuidar do filho, Arthur Oliveira Alves, de 32 anos, que tem paralisia cerebral e é acamado. Sem condições financeiras, a família faz um apelo por ajuda para conseguir uma cama hospitalar, item essencial para garantir mais conforto e segurança ao paciente.

Arthur mora com a mãe no Condomínio 4 da CDHU, bloco 2, apartamento 213A. Segundo Rute, ele já possui uma cama, porém o equipamento está precisando de reforma e deve ser substituído, o que tem dificultado ainda mais os cuidados diários, como higiene, alimentação e prevenção de feridas. A situação também acaba sobrecarregando fisicamente quem presta a assistência constante.

“Ele é totalmente dependente. A cama hospitalar ajudaria muito, tanto para o bem-estar dele quanto para que eu consiga cuidar sem machucá-lo ou me machucar”, relata a mãe.

Sem recursos para reformar ou adquirir um novo equipamento, Rute busca apoio para conseguir a troca por uma cama hospitalar usada ou em boas condições.

Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone (16) 99140-0866.

