Mãe luta para ter guarda da filha e diz que ter provas que pai não cometeu abuso sexual

Uma luta que dura quatro anos para tentar reaver a guarda da filha, perdida após o pai ter sido acusado de abuso sexual e a mãe como conivente. Com exames médicos, diz que há provas suficientes que comprovam que a acusação não tem fundamento.

Na manhã desta segunda-feira, 30, o casal João Evangelista de Souza Júnior, 38 anos, jardineiro e Leonaide Bezerra dos Santos Souza, 38 anos, dona de casa, entrou em contato com o São Carlos Agora e pediu ajuda para que uma reportagem fosse feita e que pudessem relatar o ocorrido, segundo ele, no dia em que teriam sido acusados de tal crime.

A mãe disse ao portal que no dia 16 de abril de 2015, então com 3 anos de idade, a pequena vítima teria caído de sua bicicleta na casa onde moram na Vila Nossa Senhora de Fátima e estava com alergia nas partes íntimas. Mesmo assim foi de van para a escola e durante as atividades naquele dia, teria se machucado com um giz de cera.

Diante disso foi com sua professora até o banheiro, momento em que ela viu manchas vermelhas na criança e indagada, teria dito “que o pai colocou um lápis”.

Diante da acusação, a professora procurou a direção da instituição de ensino e posteriormente feito um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Conselheiros tutelares foram até a casa de Leonaide e não a encontrou, pois estava no trabalho. Diante disse foram até a casa de sua irmã, na Vila São José.

Naquele dia esperaram Leonaide retornar do trabalho e com exames em mãos, afirmaram que a criança teria sido vítima de abuso sexual. “Acusaram meu marido desse crime e eu de conivente”, afirmou a mãe.

SEM A CRIANÇA

Desde então, passados quatro anos (hoje possui sete anos), o casal está longe da filha. “A guarda dela foi dada para minha irmã. A gente pode visitá-la todo dia, mas não está com a gente”, disse Leonaide, afirmando que chegou a ter uma audiência na Vara da Infância e Juventude, mas a posse da pequena foi negada.

Leonaide frisou que tanto ela como o pai são inocentes e garantiu que continuou a lutar pela guarda, até que teve uma notícia positiva quando um novo laudo médico apontava que nada teria ocorrido. Ou seja: sua filha não teria sido vítima de abuso.

Desde então Leonaide luta por uma nova audiência. “Já fui na DDM pedir a audiência e com o exame em mãos. Eles viram e sabem que não temos culpa. O exame comprova que não houve abuso sexual. Disseram que uma nova audiência será marcada, mas até agora nada”, afirmou.

FILHA ÚNICA

Angustiada, Leonaide disse que a vítima é filha única e que morava em Brasília/DF antes de tudo acontecer. “Vim para São Carlos para morar com meus familiares e não perder minha filha. Queria apenas uma nova audiência para mostrar o exame médico que comprova que não houve nenhum abuso contra minha filha. Queria apenas que reconhecessem que erraram e devolvesse minha filha. Ninguém fez nada de errado”, garantiu.

