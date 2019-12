Mãe luta há um ano para provar inocência de filho acusado de homicídio e estupro

Crédito: Arquivo Pessoal

Passado um ano da prisão de Matheus Augusto da Silva, a família segue na luta para provar a sua inocência. O rapaz, de 22 anos, é apontado como o autor da morte e de estupro de Fabiane Fernandes, de 30 anos, em Arraial do Cabo (RJ). A defesa de Matheus aponta uma série de inconsistências nas provas colhidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e na denúncia promovida pelo Ministério Público (MP). A advogada de Matheus, Martha Dias, trabalha pela liberdade do rapaz antes que o caso seja levado a júri popular. “É muito triste ver meu filho preso injustamente. O que eu quero é que Deus me dê mais uma chance de cuidar do Matheus”, desabafou Janaína Renata Augusto, que fala pela primeira vez com a imprensa após a prisão. Matheus está no presídio Juíza Patrícia Acioli, em São Gonçalo (RJ). “Não converso com o meu filho há um ano. O único contato que tenho é por intermédio de pastores evangélicos, que evangelizam no presídio e dizem que ele está bem e trabalhando”, comentou Janaína.

Fabiane foi brutalmente assassinada em dezembro do ano passado

Para entender o caso: Matheus conheceu um rapaz identificado como Rodrigo Carlos, o hippie, e ambos foram para Arraial do Cabo. Nesse período, a polícia tentava localizar Fabiane Fernandes, administradora de uma pousada na Praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC). A mulher estava desaparecida desde 18 de novembro, depois de entrar na trilha da Prainha, em Arraial do Cabo, onde estava a turismo.

Matheus foi preso em São Carlos no dia 14 de dezembro. Ele foi apontado como autor de homicídio e estupro por um segundo detido em Arraial do Cabo. “A perícia não encontrou material no corpo da Fabiane, que levasse à conclusão de luta corporal”, disse Janaína. “Meu filho está preso injustamente. Desde a sua prisão em São Carlos, ele reafirma isso. E nós trabalhamos para provar a inocência”, complementa a mãe de Matheus. A advogada Martha Dias enfatiza que o exame de DNA deu inconclusivo e que foi encontrado apenas um material genético masculino, que possivelmente seria do namorado de Fabiane.

A defesa

Martha Dias revela como está o caso. “Colhemos muitas provas, ouvimos muitas testemunhas e, ao ver da defesa, verifico que não há indícios de autoria. O Ministério Público não consegue mais sustentar a sua tese. Não há provas técnicas, documentais e testemunhais. Em nenhum momento, o Matheus foi visto com a Fabiane. A defesa nunca descansou”.

Ela aponta uma série de falhas no decorrer do processo, entre elas, a falta de perícia no local em que Fabiane estava hospedada e a coleta de imagens do entorno do posto de combustível em que Fabiane foi vista pela última vez. “A prisão preventiva não se sustenta”, destacou.

Quando preso, Matheus atuava em uma clínica de idosos em Analândia.

