Mãe faz rifa para ajudar tratamento da filha com sindrome rara em São Carlos

Crédito: Divulgação

Vitória Lopes tem 8 anos e com seis meses foi diagnosticada com a Sindrome de Klippel Trenaunay, que é uma doença rara, caracterizada pela presença da tríade: manchas vinho do porto, malformações venosas ou veias varicosas e hipertrofia óssea e/ou tecidual. Sua etiologia não é bem definida e se apresenta, na maioria das vezes, desde o nascimento.

Atualmente, Vitória está fazendo tratamento no HCOR- Hospital do Coração, em São Paulo, além de também ir frequentemente para Ribeirão Preto fazer exames.

Sua mãe, Mayara Lopes está fazendo uma rifa com o objetivo de ajudar nos custos das viagens frequentes que tem que fazer com a filha devido ao tratamento.

Quem puder colaborar, é só entrar no link: https://rifa.digital/s/rifa-boxekim

