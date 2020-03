Mãe desempregada pede ajuda para fazer festinha de aniversário para filho de 9 anos

Maurício sonha com uma festinha de aniversário - Crédito: Divulgação

No próximo dia 20 de março, Maurício completa 9 anos de idade. Ele é filho da dona de casa Priscila Maria Ferreira, 30 anos, que é atendente, mas atualmente está desempregada. O pequeno tem como irmãos Matheus (15 anos), Wilson (13 anos) e Henrique (11 anos).

A família reside em uma casa de aluguel na rua 21, 813, no Cidade Aracy I e passa por dificuldades financeiras.

Entretanto, o desejo de Maurício em ter uma festinha, que será a primeira em sua vida, fez com que a mãe entrasse em contato com o São Carlos Agora e solicitasse ajuda para que o sonho do filho se torne realidade.

“Eu não tenho dinheiro para fazer a festa, mas peço a ajuda das pessoas que podem me dar uma ajuda neste momento. Só quero ver a felicidade do meu filho”, disse Priscila.

Segundo ela, a festinha será na sexta-feira mesmo, dia 20. “O bolinho já ganhei. Queria ver se alguém poderia doar alguns doces e um pouco de refrigerante”, disse.

AMOR PELOS COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Desde quando era pequenino, Maurício tem seus heróis: os coletores de resíduos sólidos. “Ele fala que quando crescer, quer ajudar todos eles. Mas não para ganhar dinheiro. Apenas ajudar”, afirmou Priscila.

Segundo a mãe, todas as terças-feiras, quintas-feiras e sábado, quando é feita a coleta na rua onde mora, Maurício faz questão de ajudar. “Há dois anos fiz até uma camiseta para meu filho. Ele sente orgulho dos coletores”, comentou.

O carinho do aniversariante é tanto pelos trabalhadores, que espera que alguns possam estar na festa. “Não consigo falar na empresa (São Carlos Ambiental). Seria uma grande felicidade para ele”, comentou.

CAMPANHA

Quem puder fazer doação de alguns doces e refrigerantes, podem entrar em contato com Priscila pelos fones 16 99623-1900 (WhatsApp) ou 16 992484361.

