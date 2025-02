Mãe busca respostas sobre filho desaparecido: "Eu preciso saber o que aconteceu com o meu filho"

Juliano Atanazio dos Santos - Crédito: arquivo pessoal

No próximo dia 28 de fevereiro, irá completar um ano do desaparecimento de Juliano Atanazio dos Santos, de 40 anos. A mãe do pintor, Cícera Atanazio dos Santos, 64, segue em busca de respostas sobre o paradeiro do filho e pede ajuda para que o caso não caia no esquecimento.

"Eu preciso saber o que aconteceu com o meu filho. A investigação está parada, não tem nada novo, ninguém investiga nada. O investigador que estava no caso saiu, e agora ninguém mais está vendo isso para mim. Vão deixar no esquecimento?", desabafou Cícera.

Segundo informações repassadas à família, Juliano foi visto pela última vez na região do bairro Cidade Aracy, em São Carlos. Desde então, não houve mais notícias sobre o seu paradeiro.

A família pede que qualquer informação sobre Juliano seja comunicada pelo telefone (16) 99626-3276.

