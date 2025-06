Mãe ainda busca notícias do paradeiro da filha: "alguém está com ela"

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Joyce está desaparecida há duas semanas -

A mãe da adolescente Joyce Jenicy Mattos dos Santos, de 15 anos, segue angustiada em busca de notícias sobre o paradeiro da filha, que está desaparecida desde o dia 22 de maio. Juliana Alves de Matos, mãe da jovem, acredita que a filha possa estar sob a guarda de terceiros e faz um apelo emocionado por informações que possam ajudar a localizá-la.

Segundo Juliana, Joyce desapareceu por volta das 5h da manhã, enquanto ambas estavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Felícia, em São Carlos. A jovem teria saído do local durante um momento de distração da mãe, sem ser notada.

Desde então, Joyce foi vista uma vez, em uma casa no bairro São Carlos 8, na companhia de outros jovens. Juliana chegou a ir até o local acompanhada da Guarda Municipal, mas a filha já não estava mais lá quando chegaram.

No momento do desaparecimento, Joyce vestia calça e blusa de frio pretas, chinelos com meias rosas e uma camiseta da Etec nas cores preta e branca. A mãe destaca ainda que a adolescente enfrenta dificuldades relacionadas a um tratamento psiquiátrico, o que torna a situação ainda mais preocupante.

Juliana faz um apelo à população: qualquer informação que possa ajudar a localizar Joyce pode ser comunicada pelo telefone (16) 99709-6188.

Leia Também