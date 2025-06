Madrugada tem minima de 13,1ºC, mas temperaturas sobem ao longo do dia

Mulher caminha agasalhada durante outono em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

A madrugada desta segunda-feira (16) começou gelada em São Carlos, com mínima registrada de 13,1°C, segundo dados do IPMET de Bauru. No entanto, a tendência para o restante do dia é de elevação nas temperaturas.

O tempo segue estável em todo o estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A massa de ar seco que atua na região mantém o clima firme, favorecendo o aumento gradual das temperaturas ao longo da tarde.

A expectativa é de um dia ensolarado, com máximas que podem se aproximar dos 23°C na cidade.

