Madrugada com mínima de 13,6ºC; São Carlos pode registrar dia mais frio do ano amanhã

Terça-feira de frio. - Crédito: arquivo

A madrugada desta terça-feira (24) registrou uma temperatura mínima de 13,6ºC por volta das 6h, segundo dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), instalada no campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Apesar do clima ameno nas primeiras horas do dia, a previsão indica que a temperatura deve continuar caindo ao longo da manhã, podendo alcançar a marca dos 10ºC. Já as máximas não devem passar dos 15ºC nesta terça-feira.

A expectativa dos meteorologistas é que esta quarta-feira (25) venha a ser o dia mais frio do ano em São Carlos.

