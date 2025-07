Madero será inaugurado no dia 7 de agosto em São Carlos

Fachada do Madero + Jeronimo - Crédito: SCA

A cidade de São Carlos ganhará mais uma opção gastronômica a partir do dia 7 de agosto com a inauguração da lanchonete Madero, em um evento para convidados. A novidade chega com um diferencial: o restaurante unirá em um mesmo espaço as marcas Madero e Jeronimo, proporcionando aos clientes uma experiência completa de sabores.

Localizado na Avenida Miguel Damha, nº 2001, na região dos condomínios Damha, o novo restaurante apresenta um conceito inovador, com foco em praticidade, variedade e agilidade no atendimento. Os pedidos poderão ser feitos de forma intuitiva por meio de totens de autoatendimento, evitando filas e facilitando o processo.

Além disso, será possível combinar os produtos das duas marcas em um único pedido, permitindo mais opções no cardápio e uma experiência personalizada. Para quem busca conveniência, o espaço também contará com sistema drive-thru, ideal para quem está na correria ou prefere consumir no carro.

