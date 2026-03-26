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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
Solidariedade

MaÃ§onaria sÃ£o-calrense lanÃ§a 6Âª ediÃ§Ã£o da campanha solidÃ¡ria "Juntos Somos Mais Fortes"

26 Mar 2026 - 09h34Por Da redaÃ§Ã£o
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ArrecadÃ£o de anos anteriores - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o ArrecadÃ£o de anos anteriores - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, a Maçonaria de São Carlos promove a sexta edição da Campanha Solidária “Juntos Somos Mais Fortes”, iniciativa voltada à arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal.

A ação teve início no último dia 23 de março, com a distribuição de caixas de coleta em diversos pontos da cidade, incluindo condomínios, supermercados e estabelecimentos comerciais parceiros. A campanha segue até o dia 11 de abril, quando voluntários estarão presencialmente nesses locais para incentivar e reforçar a importância das doações.

Além das contribuições presenciais, a população também pode colaborar por meio de doações via PIX. Todo o valor arrecadado será destinado integralmente à compra de cestas básicas, produtos de limpeza e itens de higiene, ampliando o alcance da iniciativa.

A chave PIX disponibilizada para doações é vinculada à Augusta e Respeitável Loja Simbólica Sabedoria, Força e Beleza, sob o número 57.868.599/0001-05.

De acordo com os organizadores, a campanha já apresenta resultados expressivos ao longo dos anos. Nas cinco edições anteriores, realizadas entre 2020 e 2025, foram arrecadadas cerca de 55 toneladas de donativos, beneficiando diversas entidades assistenciais do município.

Entre as instituições atendidas estão o Asilo Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, o Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld, a ONG Nave Sal da Terra, a ONG Amigos de São Judas, o projeto S.O.Sopão, o CEAC Filhos do Peregrino Fabiano de Cristo, o Nosso Lar, a Associação Espírita Luz e Caridade, a Igreja São João Batista, a Sociedade São Vicente de Paulo, a Oncovita e o Centro de Convivência do Idoso de Ibaté.

A expectativa é de que, com o apoio da população e a ampla divulgação, a edição deste ano supere os resultados anteriores e contribua para amenizar as dificuldades enfrentadas por famílias e instituições assistenciais da cidade.

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